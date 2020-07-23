Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 795 bin 38’e, ölü sayısı 12 bin 892’ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 848 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 795 bin 38’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 147 artarak 12 bin 892’ye, iyileşen sayısı 8 bin 277 artarak 580 bin 330’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 27,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 608 artarak 235 bin 971’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 364’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 296 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 26 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.