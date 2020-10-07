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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 248 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 248 bini geçti

Son 24 saatte 11 bin 115 kişi virüse yakalandı, 202 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:21:29 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 248 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 248 bin 619'a, ölü sayısı 21 bin 865'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 115 kişide virüs görüldü ve şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 248 bin 619'a çıktı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 202 artarak 21 bin 865'e, iyileşen sayısı 6 bin 699 artışla 995 bin 275'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 4 gündür yüzde 0,9 olarak görülürken yeni vakaların yüzde 27,2’sinde salgın belirtileri bulunmadı.

- Toplam test sayısı 48 milyon 700 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 229 artarak 314 bin 788'e, ölenlerin sayısı ise 41 artışla 5 bin 442'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 371 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 48 milyon 700 bini geçtiğini duyurdu.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 11 Mayıs’ta 11 bin 656 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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