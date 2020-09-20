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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:21:08 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti

MOSKOVA (AA) – Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 103 bin 399’a, ölü sayısı 19 bin 418’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 148 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 103 bin 399’a ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 18 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 79 artarak 19 bin 418’e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 895 artarak 909 bin 357’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’ten 0,6’ya yükselirken, yeni vakaların yüzde 22,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 860 artarak 276 bin 493’e, ölü sayısı 13 artarak 5 bin 57’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 364 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 42 milyon 800 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Salgının hız kesmesiyle birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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