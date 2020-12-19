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Dünya Rusya'da korona vakalarında büyük artış
Dünya

Rusya'da korona vakalarında büyük artış

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 koronavirüs vakası tespit edildi. Ölü sayısı, 585 artarak 50 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:07:00 -
Rusya'da korona vakalarında büyük artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre 28 bin 209 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Salgının başından bu yana Rusya'da kaydedilen toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 429 oldu.

Moskova 6459 vakayla en yüksek vakanın görüldüğü bölge olsa da koronavirüsle mücadele merkezi, geçen haftaya kıyasla başkentteki vakalarda düşüş olduğunu kaydetti.

Dün 611 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 585'e düşerken toplam ölü sayısı 50 bin 374'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 26 bin 109 artışla 2 milyon 254 bin 742'ye ulaştı. İyileşen hasta sayısının toplam Kovid-19 hastalarının yüzde 80'ine denk geldiği belirtildi.

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