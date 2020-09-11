Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı
Rusya'da açıklanan son 24 saatin koronavirüs bilançosuna göre; 102 kişi daha hayatını kaybetti.
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Rusya'da etkisini sürdürüyor.
Son bir günün verileri açıklandı
Rusya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı. Verilere göre; ülkede son bir günde 102 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sayıyla birlikte Rusya'da salgından ölenlerin sayısı 18 bin 365'e yükseldi.
Açıklanan son bir günün verilerine göre; ülkede 5 bin 504 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Son sayı ile birlikte Rusya'daki ölümcül koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 51 bin 874 olarak kayda geçti.