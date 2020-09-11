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Dünya Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da açıklanan son 24 saatin koronavirüs bilançosuna göre; 102 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:11:00 -
Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Rusya'da etkisini sürdürüyor.

Son bir günün verileri açıklandı

Rusya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı. Verilere göre; ülkede son bir günde 102 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte Rusya'da salgından ölenlerin sayısı 18 bin 365'e yükseldi.

Açıklanan son bir günün verilerine göre; ülkede 5 bin 504 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Son sayı ile birlikte Rusya'daki ölümcül koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 51 bin 874 olarak kayda geçti.

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