Rusya'da iflas edenlerin sayısı bir milyonu aştı

Rusya’da adli iflas işlemlerinin başladığı sekiz yılda, bir milyon üç Rus’u iflas etti. Ülkede 2023 yılında kişisel iflasların sayısı yüzde 28.8 oranında artarak 249,9 bin borçlu böyle bir prosedürden geçti.

RBC, iflas bilgilerinin birleşik federal kaydı olan Fedresurs’un istatistiklerine dayanarak, Rusya’da adli iflas işlemlerinin başladığı sekiz yıl boyunca, hakimlerin bir milyon üç Rus’u iflas etmiş ilan ettiğini yazdı.

Sadece 2023 yılı için ülke genelinde 249,9 bin borçlu böyle bir prosedürden geçti. Böylece kişisel iflasların sayısı yıl içinde yüzde 28,8 oranında artmış oldu. Her ay 26-30 bin kişi mahkemeler aracılığıyla iflas statüsü alsa da, iflas prosedürlerinin artış hızı yavaşlıyor. Karşılaştırma için 2020 yılında mali açıdan iflas eden vatandaşların sayısı yüzde 72,6 artarken, 2021 yılında yüzde 62, 2022 yılında ise yüzde 44,2 oranında arttı.

Fedresurs tarafından yapılan açıklamada “Yasa koyucunun eylemleri, prosedüre olan talebin sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Böylece, bu yıl borçluların ve ev sahiplerinin haklarını koruyan ve iflas işlemlerinde borçların yeniden yapılandırılması için son tarihleri uzatan yasalar kabul edildi. Bu nedenle, adli prosedüre başvurmak isteyenlerin sayısındaki artış devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Uzmanlara göre önümüzdeki iki yılda bireysel iflas başvurularındaki artış yüzde 30 civarında olacak. Zor mali durum, borçlu vatandaşların sayısındaki artış ve vadesi geçmiş krediler bu duruma katkı sağlayacak.(Gazetemru)

ÖNE ÇIKAN VİDEO