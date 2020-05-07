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Ekonomi

Rusya'da hizmet sektörü PMI, 19 yılın en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:40:10 -
Rusya'da hizmet sektörü PMI, 19 yılın en düşük seviyesinde

MOSKOVA (AA) - Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 24,9 puanlık azalışla 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 24,9 puan azalarak 12,2 puana geriledi.

Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen müşteri talebi nedeniyle endeks, Ekim 2001'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Rusya'da imalat sanayi PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan azalarak 31,3 puana gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini bekliyor.

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