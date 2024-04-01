Rusya'da gençler zorunlu silah altına alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin Rusya vatandaşını, zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin Rusya vatandaşını, zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladı.
Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin'in 18-30 yaş arası 150 bin Rusya vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz yıl temmuz ayında kabul etmişti.
Tasarı, yıl başı itibariyle yürürlüğe girmişti. (İLKHA)
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