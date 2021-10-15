  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da flaş gelişme! Tarih verip duyurdular: Teslim edilecek
Dünya

Rusya'da flaş gelişme! Tarih verip duyurdular: Teslim edilecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi ROSTEC, bu yılın sonuna doğru birkaç adet 5. nesil Su-57 savaş uçağının Rus ordusunun hizmetine teslim edileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:26:00 - 2021-10-15 09:27:54
Rusya'da flaş gelişme! Tarih verip duyurdular: Teslim edilecek

ROSTEC, ABD merkezli National Interest dergisinin, Su-57 savaş uçaklarının, üretimdeki gecikmeler, fazla masraf ve diğer zorunluklar yüzünden 2027 yılına kadar hizmete girmeyeceği yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Şirketin açıklamasında, "2027 yılına doğru 70'ten fazla uçak teslim edilecek, aralarından birkaçı bu yıl teslim edilecek" ifadesine yer verildi.

Rus 5. nesil savaş uçağının Batı'ya rahat vermediğini kaydeden ROSTEC, "Su-57 ve Su-75 Checkmate düzenli olarak fake'lerin hedefi oluyor. Gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan asılsız bilgiler yayınlanıyor. Şimdi de, Rus ordusunun asla Su-57'ye kavuşamayacağının sebepleri analiz ediliyormuş. Oysa bu uçak artık seri üretimde ve hatta teslimi yapılıyor" diye açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor
Ekonomi

Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor

Gebze'deki fabrikasını kapatan otomotiv devi Honda'dan sonra bir dev firma daha Türkiye'den çekilme kararı aldı. 28 milyar euroluk cirosu ve..
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Hindular Durga Puja festivalini kutlarken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bangladeş'te halk sokağa dökül..
CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay