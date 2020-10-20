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Dünya Rusya'da flaş gelişme! 100 bin asker bırakıyor
Dünya

Rusya'da flaş gelişme! 100 bin asker bırakıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçede tasarruf etmek amacıyla orduda daralmaya gidiyor. Meclise götürülen teklifte 100 bin asker ile yolların ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:00:00 -
Rusya'da flaş gelişme! 100 bin asker bırakıyor

İzvestiya gazetesi, Rusya Maliye Bakanlığı'nın bütçede tasarruf amacıyla ordudaki asker sayısının onda bir oranında azaltılmasını öngören bir teklif hazırladığını yazdı. Teklifin hükümet tarafından kabul edilmesi durumunda, muharebe görevi yapmayan 100 bin personele yol verilebilir.

İzvestiya gazetesi, Rusya Maliye Bakanlığı'nın bütçede tasarruf amacıyla ordudaki asker sayısının onda bir oranında azaltılmasını öngören bir teklif hazırladığını yazdı.

100 bin asker ile yollar ayrılabilir

Teklifin hükümet tarafından kabul edilmesi durumunda, muharebe görevi yapmayan 100 bin personele yol verilebilir.

Türkrus'un haberine göre; Bakanlığın önerisinde askeri harcamaları azaltmaya yönelik başka tasarruf önerileri de var. Askeriyede personel emeklilik yaşının yükseltilmesi de bu önerilerden bir tanesi. Bakanlık şu anda "eğitim dahil 20 yıl" olarak belirlenen emekliliğe hak kazanma süresinin "eğitim hariç 25 yıla" çıkarılmasını teklif etti.

Gazete, teklifin görüş alınmasını için Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Servisi'ne de gönderildiğini yazıyor.

Eylül ayında açıklanan federal bütçe taslağında, son 7 yılda ilk kez ekonomi savunmanın önüne geçmişti. Bütçe taslağında savunma harcamalarının payı yüzde 14,5 olurken (40 milyar dolar) "ulusal ekonomi" kalemi, yüzde 15,7'lik paya sahip görünüyor (43,3 milyar dolar).

Rusya'nın federal bütçesinde savunma harcamaları en son 2014 yılında ekonominin gerisinde kalmıştı.

Krizden önce Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçede 120 milyar rublelik bir kesinti öngörülürken, yeni taslakta bu miktar 200 milyar rubleye yükseltildi.

Bütçenin onaylanması durumunda savunma harcamalarının GSMH'ye oranı yüzde 2,7 olarak gerçekleşecek. Bu, 2011 yılından bu yana kayda geçen en düşük oran.

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