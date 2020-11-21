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Aktüel Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi
Aktüel

Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 64 bin 748'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 35 bin 778'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:07:31 -
Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

MOSKOVA (AA) - Rusya'da son 24 saatte en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 822 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 64 bin 748'e çıktı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranının yüzde 1,2 olduğu belirtildi.

Rusya'da, son 24 saatte 26 bin 21 kişi virüsten iyileşti ve böylece toplam sağlığına kavuşan sayısı 1 milyon 577 bin 435'e ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 467 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçilen ülkede, şimdiye kadar Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 35 bin 778'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 7 bin 168 artarak 547 bin 138, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 74 artışla 8 bin 233 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 588 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 71 milyon 800 binden fazla olduğunu bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 24 bin 318 vaka görülmüş, 461 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

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