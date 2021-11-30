  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Rusya'da 'Dijital Stalin' rüzgarı: Kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor
Teknoloji

Rusya'da 'Dijital Stalin' rüzgarı: Kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor

Rusya, Sovyetler'i hatırlatan modern çağ dijital diktatöryası kurmayı hedefliyor. Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’e bağlı Ulusal Bilişim Merkezi’nin (NTSİ) 2022’de Rusya’daki kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin etmeye ve bunların şiddetlenmesini önlemeye yarayacak özel bir yazılım geliştireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:42:00 -
Rusya'da 'Dijital Stalin' rüzgarı: Kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor

Kommersant’ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesi ve projeye atıfta bulunduğu haberine göre, NTSİ, Rusya’daki kitlesel protestoları önceden tahmin etmeye ve olası protestoların şiddetlenmesini önlemeye yarayacak bir yazılım geliştirecek.

Konuyla ilgili çalışmaların bakanlığın ‘Güvenli şehir’ projesi çerçevesinde yürütüldüğü kaydediliyor.

Program ile olası kitlesel ayaklanmaların meydana gelmesi ve gelişim dinamiklerinin tahmin edilmesi amaçlanıyor. Bu tahminlerin makine öğrenme yöntemleri üzerinden yapılacağı kaydediliyor.

Projenin şu anda ilgili makamların onayına sunulduğu da aktarılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!
Gündem

Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca yoğun bakıma alındı. Küçük ç..
Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!
Siyaset

Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!

820 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın HDP Milletvekili Garo Paylan'la fotoğraf çektirdik..
İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu
Gündem

İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına gün boyu devam etti. Rüzgarın saatteki hızı 130 km'ye kadar çıkarken, yaşanan kazalar amatör kameralarc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay