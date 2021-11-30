Rusya'da 'Dijital Stalin' rüzgarı: Kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor

Kommersant’ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesi ve projeye atıfta bulunduğu haberine göre, NTSİ, Rusya’daki kitlesel protestoları önceden tahmin etmeye ve olası protestoların şiddetlenmesini önlemeye yarayacak bir yazılım geliştirecek.

Konuyla ilgili çalışmaların bakanlığın ‘Güvenli şehir’ projesi çerçevesinde yürütüldüğü kaydediliyor.

Program ile olası kitlesel ayaklanmaların meydana gelmesi ve gelişim dinamiklerinin tahmin edilmesi amaçlanıyor. Bu tahminlerin makine öğrenme yöntemleri üzerinden yapılacağı kaydediliyor.

Projenin şu anda ilgili makamların onayına sunulduğu da aktarılıyor.