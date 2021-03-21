  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı
Gündem

Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı

Rusya'da bulunan bir alışveriş merkezinde 2 sosyal fenomen ders niteliğinde bir şaka yaptı. Fenomenlerden biri güvenlik görevlisi kılığına girerken, diğeri de maskesiz dolaşan müşteri kılığına girdi. Güvenlik görevlisi kılığına giren fenomen arkadaşını dövmeye başlarken, maskesiz müşterinin copla dayak yediğini gören diğer insanlar ise dayak yememek için maskelerini takmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 11:40:00 -

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde koronavirüse karşı korunmak amacıyla maske takmayanlara ders niteliğinde şaka yapıldı.

Biri güvenlik görevlisi kılığına girdi

Biri güvenlik görevlisi kılığına, diğeri de maskesiz dolaşan kişi rolüne giren 2 sosyal medya fenomeni, maske takmayanlara korku yaşattı.

Dayağı görünce maskelerini taktılar

Güvenlik görevlisi, AVM'de maskesiz dolaşanların önünde diğer sosyal medya fenomenini copla dövdü. Onu gören diğer maske takmayanlar ise dayak yememek için panikle maskelerini taktı.

2 fenomen açıklamada bulundu

Şakayı yapan iki fenomen, insanların sağlıklarını düşündükleri için değil yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan kötü haber
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan kötü haber

Kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüse yakalandı.
İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi...
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay