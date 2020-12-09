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Dünya Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu. Yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri olmayan uçaktaki hırsızlık ülke gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:14:00 -
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Dünya, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer savaş sırasında bineceği 'Kıyamet Günü' uçağı Ilyuşin-80 uçağının soyulmasıyla şoka girdi.

Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığı ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi uçak olduğunu açıklamadı.

Rusya'da büyük yankı uyandıran hırsızlığı haberleştiren televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak izleri bulduğunu aktardı.

Nükleer savaş için tasarlandı

Rusya'nın Il-86'lardan dönüştürülen, olası bir nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyuşin-80 uçağı var. Uçağın, yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri yok.

Bu uçakların, ülkenin silahlı güçleri ve nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip birimleriyle teması sağlayan özel bir iletişim donanımı var.

Uçak, kuyruğundan çıkan kilometrelerce uzunluktaki anteniyle balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabiliyor.

Yakıt ikmali yapmadan birkaç gün havada kalabilen uçağın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diğer siyasi ve askeri yetkililerin olası bir nükleer savaşı buradan idare etmesi için tasarlandığı belirtiliyor.

Rus lider Putin veya Kremlin, dünya çapında yankı bulan hırsızlığa ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yapmış değil.

Bazı özellikleri devlet sırrı olarak tutuluyor

Ilyuşin-80'lerin bazı özellikleri devlet sırrı olarak tutuluyor. Çalınan ekipmanın ne kadar hassas olduğu ve bu sırların başkalarının eline geçmesine yol açıp açmayacağı bilinmiyor.

15 yıldır hizmette olan bu uçakların daha büyük versiyonları olan Il-96 400M'lerle değiştirilmesi planlanıyordu.

Yeni uçakların nükleer patlamalardan kaynaklanan elektromanyetik darbelere dayanıklı olduğu ve gelişmiş bir kalkanı, elektronik ve iletişim sistemleri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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