0553 313 94 23

Rusya'da çocuk kampında facia! 4 çocuk yanarak öldü

Rusya'nın doğu ucunda bulunan Habarovsk'ta 198 çocuğun kaldığı çadır kampta meydana gelen yangın nedeniyle, 4 çocuk hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 16:29
Rusya'da çocuk kampında facia! 4 çocuk yanarak öldü

Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki çocuk kampında yangın çıktı.

Komsomolsk-na-Amure şehri yakınlarında tematik çadır kampta, 198 çocuk kalıyordu. 'Yüzüklerin Efendisi' kitabından esinlenerek dekore edilen kampta öğrenciler uyurken alevler yükseldi.

Faciada dört çocuk feci şekilde hayatını kaybetti, yedisi ağır 12 çocuk yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.

Kamptaki 26 çadırdan 20'sinin tamamen yandığı bildiriliyor. Yangına elektrikli ısıtıcının önünde kurumaya bırakılan kıyafetlerin neden olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez" dedi.

Kampta Yüzüklerin Efendisi kitabındaki hikayeleri canlandırarak çocukların güzel vakit geçirmesi hedefleniyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:29
  1. Rusya
  2. Habarovsk
  3. Çocuk kampı
  4. facia
  5. yangın
  6. 4 çocuk yanarak öldü
  7. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı
    1. Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı
    2. Minik öğrenciler yaz tatilini..
    3. Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang..
    4. İYİ Partili Parlak’ın Basın Bayramı..
    5. Turizm acenteleri Sındırgı’da buluştu
    6. Darbeciler mahkemede de rahat..
    7. Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    8. Tam 271 milyon dolar sahte para.....
    9. Dere kenarında korkunç infaz!
    10. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    12. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    13. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    14. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    15. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    16. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    17. Emekli maaşları farkı ne zaman..
    18. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    19. Denizde rahatsızlanan kadını..
    20. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    21. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    22. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    23. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    24. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    25. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    26. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    27. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    28. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    29. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    30. Muğla jandarmasından sahte içki ve..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi