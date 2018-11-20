Rusya'da buzu kırayım derken bacağını kırdı Buz tutan göle çakıldı

RUSYA'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştı.

Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da kaydedilen görüntülerde, iç çamaşırına kadar soyunan bir kadının göle atladığı ve sonrasından buz tutmuş göle çakıldığı görülüyor. Başarısız atlayışı sonrasında, topallayarak arkadaşının yanına gelen kadının bacağını kırdığı açıklandı.



Rusya'da donmuş göle atlama ritüeli alışıldık bir durum olsa da, normal şartlarda bu ritüel Teofani Bayramı (On İkinci Gün Bayramı) ve Ocak ayında yeni yıl kutlamalarının bir parçası olarak icra edilmekte.