Rusya'da büyük deprem!
6.1 İLE SALLANDI!
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
