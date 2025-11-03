  • İSTANBUL
Dünya Rusya'da büyük deprem!
DHA
DHA Giriş Tarihi:
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.1 İLE SALLANDI!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.



