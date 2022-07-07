Rusya'da Bitcoin donanım cüzdanlarına olan talep 8 kat arttı!

Kripto para birimini güvenli bir şekilde depolamak için tasarlanan donanım cüzdanları, bu bahar Rusya’da, yabancı yaptırımlar nedeniyle getirilen para birimi kısıtlamaları zemininde birkaç kat artış gördü. Bir medya raporuna göre, Ledger ve Tangem piyasadaki en popüler ürünler oldu.

Piyasa Oyuncuları, Rusların Daha Fazla Donanım Kripto Cüzdanı Satın Aldığını Söyledi

Günlük Vedomosti, Tangem cüzdan geliştiricisi, perakende zinciri M.video-Eldorado ve Ozon pazarının temsilcilerinden alıntı yaparak, Rus kripto kullanıcılarının Mart – Nisan 2022 arasında önceki dönemlere göre sekiz kat daha fazla donanım cüzdanı satın almaya çalıştıklarını bildirdi.

USB belleğe benzeyen cüzdanların satışını yapan Ledger ve ürünleri bir banka kartının yerini alacak şekilde tasarlanan Tangem, Rus müşteriler arasında en popüler markalar oldu.

M.video-Eldorado, 2021 sonbaharında kripto cüzdanları satmaya başladı. Şu anda tek para birimi ve çok para birimi Tangem ve bir Defter sunuyor. 2022’de perakendeci bu cihazlara olan talepte belirgin bir büyüme gözlemledi – ilk çeyrekte satışları yıllık sekiz kat arttı.

Tangem’e göre, yılın başından bu yana cihazlarına yönelik talepteki önemli artış da kısmen şirketin piyasaya daha uygun fiyatlı ürünler sunmasından kaynaklanıyor. Zincir, M.video-Eldorado’daki talep, ilk teklif edildiklerinde Mart ayında zirveye ulaştı.

Ozon, daha geniş ürün yelpazesinin talepteki artışa katkıda bulunduğunu da kabul etti. Bits.media’nın bildirdiğine göre, Ocak ayında mevcut ürünlerde yedi kat artış kaydedildi ve Haziran ayında stok Ocak ayına göre altı kat arttı. Çevrimiçi pazar, Rusya Merkez Bankası’nın Batı’nın mali yaptırımları zemininde uyguladığı para birimi kısıtlamalarının etkili olduğunu kaydetti.