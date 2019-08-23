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Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlama

Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde 8 Ağustos'ta askeri birlikteki kazada yaralananları tedavi eden sağlık çalışanları ve hastane personeli radyasyona maruz kaldıklarından endişe ediyor- Askerler, üç yaralı Moskova'ya gönderildikten sonra hastanede arındırma çalışması yürüttü

23 Ağustos 2019 Cuma 11:35
Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlama

ANKARA (AA) - Rusya'da ay başında nükleer patlamanın gerçekleştiği askeri birlikte yaralanan altı kişiden üçüne müdahale eden sağlık çalışanları, radyasyona maruz kaldıklarından endişeleniyor.

BBC'nin haberine göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamada yaralanan altı kişiden üçüne müdahale eden sağlık çalışanları, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığından şikayet ediyor ve radyasyona maruz kalmış olma korkusu yaşıyor.

Kazanın kurbanlarına müdahale eden ekipteki iki sağlık çalışanı, BBC muhabirine yaptığı açıklamada, üç yaralıyı tedavi ettiklerini, gerekli korumanın sağlanmaması sebebiyle kendilerinin de radyasyona maruz kaldıklarından endişe ettiklerini söyledi.

Diğer üç yaralının ise radyasyon kazaları için gerekli ekipmana sahip bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kendilerinden saklanan bilgi olduğunu savunan sağlık çalışanları, tedavi ettikleri yaralıların durumlarının çok ağır olduğunu, doktorların bir süre sonra yaralıların "yüksek dozda radyasyona maruz kaldıklarını" tespit ettiğini aktararak, bu tür güvenlik ihlallerinin bir daha yaşanmamasını istediklerini vurguladı.

Üç yaralının daha sonra Moskova'daki bir hastaneye gönderildiği ve şu anki durumlarının bilinmediği kaydedildi.

- Askerler hastaneyi arındırdı

Üç yaralının tedavisinin ardından askeri ekiplerin Arkhangelsk'daki hastanede radyasyondan arındırma çalışması yaptığı kaydedildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 91 sağlık çalışanından birinde bile yapılan testlerde tehlikeli dozda radyasyon saptanmadığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

Ülkenin Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığı öne sürülmüştü.

Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet 14 Ağustos'ta, radyasyon seviyelerinin Severodvinsk'te normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu.



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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:35
  1. Nükleer
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