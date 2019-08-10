0553 313 94 23

Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama

Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:46
Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte füze motor denemesi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un basın servisinden yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yaralanan 3 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.

Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmişti.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde daha önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:46
  1. askeri birlik
  2. patlama
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin aileye kurban etini ulaştıracak
    1. Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin..
    2. ABD'ye sert sözler: Sizden izin..
    3. Rusya'da askeri birlikte meydana gelen..
    4. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli..
    5. "Dünden çok daha fazla birlik ve..
    6. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    7. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    8. Travestinin evinde yakaladığı babasını..
    9. Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden..
    10. Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı
    11. Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza..
    12. Adana'da cinayet
    13. Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile..
    14. Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları..
    15. Aden'de insani durum kötüye gidiyor
    16. Bıçaklı saldırıya uğramışlardı! Mesut..
    17. Falcao'dan transfer açıklaması
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019
    19. Liverpool, sezona farklı galibiyetle..
    20. Trump: Çin'le çok iyi geçiniyoruz..
    21. Bakan Soylu, 43 ilin geçiş noktasında..
    22. Falcao'dan Galatasaray açıklaması:..
    23. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    24. Türkiye'den ABD'ye tepki: Doğru..
    25. Yollarda bayram yoğunluğu
    26. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    27. GÜNCELLEME - Çad'da silahlı çatışma:..
    28. Londra'da şok! Metro ve tren seferleri..
    29. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    30. Zarif: Geri adım atmayacağız
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Türkiye'den 4'lü çeteye 4 komutanla cevap!
    Türkiye'den 4'lü çeteye 4 komutanla cevap!
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı