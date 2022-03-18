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Teknoloji Rusya’da App Store'dan 7 bin uygulama silindi
Teknoloji

Rusya’da App Store'dan 7 bin uygulama silindi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Rusya'nın App Store'u, 6 bin 982 mobil uygulamayı kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 11:04:00 -
Rusya’da App Store'dan 7 bin uygulama silindi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünya genelinde birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Bu nedenile birçok şirket, kendi uygulamalarını ve oyunlarını ülkedeki App Store mağazasından kaldırdı.

Apple, güncelliğini yitirmiş ve terk edilmiş uygulamaları App Store’dan rutin olarak kaldırırken, saldırı sonrası uygulamaların kaldırılmasında yüzde 105’lik bir artış görüldü.

App Store ve Google Play verilerini sağlayan Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Rusya'nın App Store'undan, 6 bin 982 mobil uygulama kaldırıldı.

Markalardan Rusya'ya yaptırım

McDonald’s, Apple, Microsoft, Disney, IKEA, H&M, Adidas ve Starbucks gibi dünyanın en tanınmış markalarından bazıları ve Visa, Mastercard ve Amex de dahil olmak üzere ödeme devleri Rusya’da iş yapmayı bıraktı.

NFL, NBA, WWE ve Eurosport gibi spor uygulamaları da Rusya'daki App Store'dan kaldırıldı.

Ayrıca; Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) da dahil olmak üzere yayıncıların en iyi oyunları da App Store'dan kaldırılmış durumda.

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