Rusya'da acil durum ilan edildi! Bilanço ağırlaşıyor

Rusya'da Ural Nehri'nin geçtiği Orenburg bölgesi geçtiğimiz hafta içinde sel altında kaldı. Yetkililer, yükselen su seviyesi sebebiyle Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu.

Devlet medyası, Orenburg'da 2 bin evin daha sular altında kaldığını ve toplam sayının 6 bin 300'e ulaştığını söyledi. Yetkililer ayrıca yıkılan Orsk barajındaki olası inşaat ihlalleri için soruşturma başlattı. Bölgede can kaybı ise 4'e çıktı.

Bölgeye intikal eden ekipler tahliye ve kurtarma çalışmalarına başlarken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) da barajı güçlendirme faaliyetinde bulundu.

Ekipler, gece boyunca kırsal arazideki konutları kapı kapı dolaşarak barajın tamamen yıkılmasına karşı tahliye çalışmalarına hız verdi, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

6 BİN 300 EV SULAR ALTINDA

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Rus devlet medyası bu sabah Orenburg bölgesindeki sel felaketi nedeni ile acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer selin 885'i çocuk olmak üzere 4.000'den fazla insanı etkilediğini açıklarken Tass haber ajansı 2.000 evin daha sular altında kaldığını ve bölgedeki toplam sayının yaklaşık 6.300'e çıktığını duyurdu.

Belediye başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının yaklaşık 20 km kuzeyinde bulunan Orsk, selden en çok etkilenen yer oldu. Tass, Pazar sabahı itibarıyla 200.000'den fazla insanın yaşadığı şehirde 4.500 konutun sular altında kaldığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

BARAJDAKİ İNŞAAT İHLALLERİ SORUŞTURULUYOR

Tass, 200 bin nüfuslu Orsk kentinde tahliye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca barajın yıkılmasına neden olabilecek şüpheli inşaat ihlallerini araştırmak üzere bir ceza soruşturması başlatıldı. Yerel yetkililer barajın su dayanma seviyesinin 5,5 metre olduğunu belirtti.

Ancak Kozupitsa, dün sabah su seviyesinin yaklaşık 9.3 metreye ulaştığını ve giderek yükseldiğini söylemişti. Rusya'nın su seviyesi bilgi sitesi AllRivers'a göre bugün ie Orsk'taki seviye 9.7 metreye çıktı.