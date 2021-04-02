Rusya'da açık kalp ameliyatı sırasında yangın! Doktorların tutumu takdir topladı

Rusya'nın Çin sınırına yakın kenti Blagoveşçensk kentindeki bir sağlık merkezinde Cuma günü bir yangın çıktı. Kısa sürede binadan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti.

Söndürme çalışmaları devam ederken Acil Durum Bakanlığı'nın bölge yetkilileri, bir hasta ve sağlık ekibinin sekiz üyesinin hala binada olduğunu ve cerrahi bir operasyon gerçekleştirdiğini doğruladı.

Interfax'a konuşan klinikten bir kaynak, içerideki ekibin açık bir kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini, bu nedenle durdurmanın imkansız olduğunu söyledi.

Tehlikeye rağmen, cerrahların girdikleri riskin karşılığını aldığı, operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Operasyon tamamlanır tamamlanmaz hasta ve sağlık ekibi tahliye edildi. Kaynak yaptığı açıklamada, "Hastanın durumu stabil. Hayatı tehlikesi şu an için yok. Ameliyat sonrası bölge hastanesinde yoğun bakıma alındı." denildi.

100 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen binadan yaklaşık 120 kişi tahliye edildi. İlk belirlemeler göre yangın, elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklandı. Kıvılcımlardan çıkan yangının kısa sürede 1.600 metrekarelik bir alana yayıldığı bildirildi.

Kaynak: star.com.tr