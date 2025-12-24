  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Yine de en iyisi Ak Parti ama. Bu işte bir yanlışlık var..

23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar

Garipoğlu’nun şoförü o isimleri ifşa etti! Yalıda seküler ünlülere tabak tabak uyuşturucu!

Selman İslam’ı Güncelledi!!! Noel ve Pagan Bayramlarına Kapı Açtı!

Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

TBMM'de kabul edildi! Türkiye'yle Hong Kong arasında iki çarpıcı anlaşma
Dünya Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba
Dünya

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Moskova'da yine bombalı saldırı meydana geldi. Saldırının Rus korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yere yakın bir bölgede gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Olayda 2 polis hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir bombalı saldırı daha gerçekleştirildi. Son 3 günde 2. kez gerçekleştirilen saldırı, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un suikasta uğradığı noktaya yakın bir bölgede meydana geldi.

Sarvarov'un suikasta uğradığı noktada şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi, polislerin dikkatini çekti. Polisler, şüpheli kişiye doğru yürürken patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Yeletskaya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, şüphelinin de öldüğü ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

RUS GENERALE SUİKAST

Geçtiğimiz pazartesi günü Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracına yerleştirilen düzenek infilak etti. Rus general olayda hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Metroda dehşet: Sis bombası atıp önüne geleni bıçakladı! 4’ü ağır 9 kişi yaralandı
Metroda dehşet: Sis bombası atıp önüne geleni bıçakladı! 4’ü ağır 9 kişi yaralandı

Dünya

Metroda dehşet: Sis bombası atıp önüne geleni bıçakladı! 4’ü ağır 9 kişi yaralandı

Moskova'nın göbeğinde şiddetli patlama: Rus generale bombalı suikast!
Moskova'nın göbeğinde şiddetli patlama: Rus generale bombalı suikast!

Dünya

Moskova'nın göbeğinde şiddetli patlama: Rus generale bombalı suikast!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23