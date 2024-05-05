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Gündem Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı
Gündem

Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 07:18:00 -
Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığı açıklandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken Rusya'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi. Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy'in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getiridiüği tarih ile eklendiği kaydedildi.

ESKİ UKRAYNA DEVLET BAŞKANI POROŞENKO DA LİSTEDE

Rusya tarafından yapılan açıklamada arananlar listesine Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da eklendiği kaydedildi.

Açıklamada hakkındaki suçlamaya ilişkin bilgi verilmeyen Poroşenko'nun 2014-2019 yılları arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini yürüttüğü kaydedildi.
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UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ: ÇARESİZLİĞİN KANITI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

 

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