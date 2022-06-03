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Dünya Rusya yine ağız değiştirdi! Küstah çıkış: Türkiye bunu yapmamalı
Dünya

Rusya yine ağız değiştirdi! Küstah çıkış: Türkiye bunu yapmamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye operasyonuna onay vermediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:33:00 -
Rusya yine ağız değiştirdi! Küstah çıkış: Türkiye bunu yapmamalı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonuna ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara'nın Suriye'de zaten sıkıntılı olan durumun tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu, ülkede gerilimi daha da tırmandırır." dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada Zaharova ayrıca, "Ankara'nın Suriye'de zaten zor durumda olan durumun tehlikeli bir şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz. Aynı zamanda, Suriye'nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara'nın endişelerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü bu konuda değerlendirme yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine operasyon planları konusunda uyarmış, bunun IŞİD'le mücadeleye zarar vereceğini söylemişti.

Euronews'in haberine göre, operasyonun bölgede kötü niyetli aktörlere istikrarsızlığı kendi amaçları doğrultusunda kullanma fırsatı vereceğini söyleyen Blinken, "Endişemiz, yeni bir saldırının bölgedeki istikrarı baltalayacağıdır." dedi.


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Yorumlar

Numan

Kadına bak siz Natoya girmesi bizim için tehdit diyerek koca Ukraynayı dümdüz ettiniz, biz güvenlik için alt tarafı basit bir sınır ötesi harekat yapıyoruz onaylamıyormuş. Dünya sizin Ukraynaya girmenizi onayladı da. Sonra sizin onaylamamanız bizim de çok umurumuzdaydı.

osman

sanki sizden onay isteyen var
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