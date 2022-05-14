'Rusya yenildi' diyen Necmettin Aydın: Yeni ve büyük uyanış başlamıştır!

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20. dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Sözlerine, "Savaşın ilk başladığı günde yaptığım açıklama ile, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya’nın yenileceğini ve rus federasyonunun dağılacağını, Türk-İslam dünyası üzerindeki Moskof işgal ve zulmunün sonuna gelindiğini açıklamıştım. Aslında Rusya’nın Türk İslam dünyasını baskılamak için Batı tarafından ayakta tutulduğunu, Rusya’nın bu savaşta top yekün Batı'yı karşısına almakla intihar ettiğini yazmıştım." diyerek başlayan Aydın, Rusya'nın gelinen süreçte yenildiğini söyledi.

'Rus ordusunu süpürmeye başladılar'

Necmettin Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Üç aya yaklaşan savaşta, başta Rusya'nın bir hafta, on günde Ukrayna’yı yutacağını öngören anlı şanlı emekli generallerimiz ve yorumcularımız bu gün artık Rusyanın yenildiğini kabul etmektedirler. Batı da başta İngiltere ve ABD büyük öfke ile Rusya’ya yüklendiler. Son olarak bu gün Ukrayna bin 15 yerleşim birimini geri aldıklarını ve tüm işgal bölglerini kurtaracaklarını açıkladı. Adeta Rus ordusunu süpürmeye başladılar. Eğer başka müdahale olmazsa bu sonuç kaçınılmazdır ve bunun sonunda Rusya'nın bu bölgeyi kontrol etme imkanı kalmayacaktır.

Savaşta onlarca general yüzlerce subay binlerce asker kaybeden Rus Ordusu dağılma aşamasındadır, içerde de ona yakın oligarkın şaibeli ölümü, Putin'in hastalık ve suikast söylentileri, fırtına öncesi esintiler gibidir. Nasıl ki on yıllık Afganistan savaşının yenilgisi Sovyet bloğunun dağılması ile sonuçlanmışsa, Ukrayna yenilgisi de nüfusun ancak yarısı Rus olan Rusya Federasyonu'nun da dağılmasına neden olacaktır. Bu gün gibi açıktır.

Aslında ABD ve AB'nin de istediği budur. 16 milyon kilometrekareyi aşan bu devasa büyüklükteki ve dünyanın en zengin bölgesi, bir monarkın kontrolünde olmamalıdır. Bu bölge yağmalanacak, ucuz işgücü olan Çin’in hammadde ihtiyacı daha ucuza karşılanacak ve Batı'nın refahı uzun müddet garantiye alınmış olacaktır. Çin asla Batı için tehlike olmamıştır, olma ihtimali yoktur.

Batı için son bin yıldır en büyük tehlike Müslüman Türklerdir. 19 haçlı seferi ile yok edemedikleri Türklere en son Çanakkale'de topyekün yenilmişlerdir. Yüz yıldır bir takım entriklarla durdurdukları bu güç uyanmakta ve daha güçlü gelmektedir. Uyanan Türk-İslam dünyası, Batı için daha büyük tehlikedir. Bu parçalanmadan en az dört beş Müslüman ülke çıkacaktır. Mevcut 6'lı Türk devletler teşkilatı ona çıkacak, Orta Asya'daki Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve hatta Hindistan birlikte Orta Asya İslam Birliği oluşturacak, tüm dengeleri alt üst edeceklerdir.

Harzemşahlardan Gaznelilere, Büyük Selçuklu'dan Timura, Çin'i Doğu'ya, Batı'yı Batı Avrupa'ya sıkıştıran bu büyük Müslüman Türk devletleri bu coğrafyanın asıl efendisinin bizim ecdadımız olduğunun tarihi gerçeğidir. Tarihimizi bilmeden kendimizi tanıyamayız.

Bir başka tehlike de Obama’nın Suriye’ye ben çağırdım dediği Rusya'nın yenilmesi ile Suriye’den çekilmek zorunda kalışıdır. Esat İran’a koşmuş, Rusya’nın yerine İran'ı çağırmıştır. Bu durumda İsrail’in etekleri tutuşmuş, dünyanın ırkçı siyonist efendileri harekete geçmiş, ilk ve en büyük vazifesi İsrail'i korumak ve dünya siyonizmine hizmet olan ABD'ye gerekli talimat verilmiş ve ABD Savunma Bakanı Rus Savunma Bakanı'nı aramıştır.

Yahudiler ve İsrail’den de özür dileyen ve pençeleri sökülmüş Putin ve Rusya’nın kurtarılma süreci başlamıştır. Rusya, Suriye ve Orta Asya coğrafyasında Müslümanları bloke etme görevine iade edilecektir. Bu güne kadar böyle olmuştur. Mesela on yıllık Irak-İran savaşında İran, tam yenmek üzere iken taraflar barışa zorlanmış, Irak kurtarılmıştır. Bosna Savaşı'nda NATO nezaretinde Boşnaklar katledilirken, Boşnaklar toparlanıp Sırpları yenmeye başlayınca NATO devreye girip barışa zorlamış ve daha müstakil, Müslüman bir Bosna Hersek Devleti'nin kurulması önlenmiştir.

Ancak asıl plan Allah’ın planıdır ve Allah Müslüman ve mazlumların yardımcısıdır. Yeni ve büyük uyanış başlamıştır. Türkiye’nin öncülüğünde alınan mesafeler atılan adımlar çok kıymetlidir ve yeni bir dünyanın temelleridir. Önlemeye güçleri yetmeyecektir, bundan sonra her yaptıkları daha çok kendi aleyhlerine olacaktır.