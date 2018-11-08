Rusya, yeni stratejik silahı duyurdu! İlk adım atıldı
Savunma sanayisi üzerinde oldukça iddialı projeler ortaya koyan Rusya, geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını açıkladı.08 Kasım 2018 Perşembe 18:28
Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.
Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.
Aralıksız 30 saat uçabiliyor
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.
Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.
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