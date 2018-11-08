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Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk hamleyi yaptı!

Rusya’da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk hamleyi yaptı!

Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
  1. rusya
  2. tu-160m
  3. tu-95mc

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