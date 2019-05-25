Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Proje 22220 kapsamındaki Ural nükleer buzkıran gemisi, St. Petersburg'daki Baltık Tersanesi'nde suya indirildi.

İnşasına su üzerinde devam edilecek Ural'ın 2022 yılında Rusya Donanması'na teslim edilmesi bekleniyor.

Baltık Tersanesi, daha önce Proje 22220 kapsamında Arktika adlı buzkıran gemisini inşa etmiş ve Sibirya adlı buzkıran gemisinin inşasına başlamıştı.

Ural, bu projedeki üçüncü gemi olurken iki buzkıran gemisi daha üretmeyi planlayan Rusya'nın 2019 içinde bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalaması bekleniyor.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki temel yük taşıma güzergahı olan Kuzey Deniz Yolu, ülkenin Avrupa kısmı ile Uzay Doğu bölgesi arasında deniz üzerinden en kısa yol. Yol, Arktik limanlar ile Kuzey bölgenin en büyük nehirlerini birbirine bağlıyor.

Arktik buzların aktif olarak erimesi ve tanker geçişleri için koridorların oluşması, Kuzey Deniz Yolu'nun çekiciliğini kat kat artırıyor.