Rusya yasakladı! Türkiye'ye geliyorlar

Rusya'nın en eski bilişim şirketlerinden IBS, uzaktan çalışan personelin ikamet edebileceği ülkelerle ilgili bir sınıflandırma açıkladı. Sınıflandırmada ülkeler "yasaklı", "serbest" ve "dost" şeklinde üç kategoriye ayrıldı.

Şirket "yasaklı" ülkelerde ikamet eden çalışanların "serbest" ya da "dost" ülkelere taşınmasını istedi ve bu isteğe uymayan çalışanları işten çıkaracağını açıkladı. İlgili açıklama RBC gazetesine söyleşi veren şirketin genel direktörü Grigori Koçarov'dan geldi.



Koçarov yasaklı ülkeleri "Rusya'ya yaptırım uygulayan, NATO ya da Avrupa Birliği üyesi" şeklinde tanımladı. Genel direktör bununla birlikte somut ülke adı telaffuz etmedi.



Grigori Koçarov, yurt dışında bulunan çalışanlara 1 Ocak 2023'e kadar süre tanıdıklarını söyledi. Koçarov ülke dışında bulunan çalışan sayısının oranını "Yüzde 1'in altında" şeklinde tanımladı.



Seferberlik kararından sonra Rusya'yı terk eden bilişim çalışanlarının Türkiye, Ermenistan, Kazakistan ve Sırbistan gibi ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine de gittiği tahmin ediliyor.

Turkrus