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Rusya yasağı kaldırdı, domatese zam geldi

Rusya'nın domateste ihracat yasağını kaldıracağını açıklamasının ardından, halde 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatın 1 lira 60 kuruşa yükseldi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:32
Rusya yasağı kaldırdı, domatese zam geldi

Rusya'nın domates kararı Erdemli Sebze Hali'nde domates fiyatlarında hareketlenmelerin yaşanmasına neden olurken, domatesin kilosu 1,60 liradan satılmaya başlandı.

Rusya'nın domates ile ilgili kısıtlamanın kaldırıldığına yönelik açıklamasının tüm domates üreticilerini sevindirdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "2 yıldır domates üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyorduk, gerçekleşti. Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırıldığının açıklanmasıyla birlikte domates fiyatlarında hareketlilik başladı, üreticimizin yüzü gülüyor. Rusya domates ithalatını sınır sayıda firmalara vermişti. Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığının Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası tüm firmalara ihracat yolu açıldı. Rusya'nın aldığı bu karar hepimizi çok sevindirdi. Çiftçilerimizin ürettiği domatesleri de ihracatçılarımız alarak daha fazla ürün ihracatı yapar çiftçilerimiz de daha iyi kazanç elde ederler. 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatı kısıtlamanın kaldırılmasının açıklanması ile birlikte 1 lira 60 kuruşa çıktı. Domates fiyatlarındaki yükselişin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:32
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