  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! ABD ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! ABD ayrıntısı dikkat çekti

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. 64 Ukrayna askerinin arasında ABD vatandaşlarının olması büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 21:08:00 -
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! ABD ayrıntısı dikkat çekti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, "Esir takasıyla 64 askerimizi geri aldık. ABD vatandaşı Murekez Suedi de serbest kaldı" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, anlaşmalar çerçevesinde iki ülke sık sık esir takası da gerçekleştiriyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir esir takası daha gerçekleşti. Bahmut kentinin savunmasında, özellikle Donetsk ve Luhansk'ta savaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 64 asker evlerine dönüyor. Bunlar arasında subaylar ve erlerimiz var. Halkımıza yardım eden ABD vatandaşı Murekez Suedi de serbest kaldı" dedi. Esir takası sırasında Rusya'dan, Ukraynalı askerlere ait bazı cesetlerin de geri alındığını söyleyen Yermak, "4 kişinin cenazeleri de iade edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 64 asker arasında bulunan 28 yaralının tedavi altına alındığını aktardı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Ukrayna kararı! Onay verildi
Avrupa Birliği ülkelerinden Ukrayna kararı! Onay verildi

Dünya

Avrupa Birliği ülkelerinden Ukrayna kararı! Onay verildi

Ukrayna'dan elektrik açıklaması: Kış boyunca...
Ukrayna'dan elektrik açıklaması: Kış boyunca...

Dünya

Ukrayna'dan elektrik açıklaması: Kış boyunca...

Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı
Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı

Dünya

Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı

Ukrayna'da zarar gören silahlar o ülkede tamir edecek
Ukrayna'da zarar gören silahlar o ülkede tamir edecek

Dünya

Ukrayna'da zarar gören silahlar o ülkede tamir edecek

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket

Dünya

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket

Duda'dan uyarı: Almanya’da Ukraynalı mülteci sayısı artabilir! Soğuk kış aylarında bu iki ülkenin yanında...
Duda'dan uyarı: Almanya’da Ukraynalı mülteci sayısı artabilir! Soğuk kış aylarında bu iki ülkenin yanında...

Dünya

Duda'dan uyarı: Almanya’da Ukraynalı mülteci sayısı artabilir! Soğuk kış aylarında bu iki ülkenin yanında...

Ukrayna'nın Herson şehrinde Rus saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Ukrayna'nın Herson şehrinde Rus saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Ukrayna'nın Herson şehrinde Rus saldırısı! Ölü ve yaralılar var

G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi
G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi

Dünya

G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi

Macaristan hibeyi alınca karar değiştirdi! Avrupa Birliği 'Ukrayna' için anlaştı
Macaristan hibeyi alınca karar değiştirdi! Avrupa Birliği 'Ukrayna' için anlaştı

Dünya

Macaristan hibeyi alınca karar değiştirdi! Avrupa Birliği 'Ukrayna' için anlaştı

Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü
Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü

Dünya

Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23