Rusya ve Türkiye destekliyordu: Sahte proje olduğunu ilan ettiler! İran'ın Rusya'ya gönderdiğini doğruladı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirterek, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

İşte merak edilen İran'ın mesajı

Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'na karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini belirtti.

Bazı ülkeler tarafından Büyük Turan'ın oluşumuna dayanan 'sanrılı düşünce ve zihniyetlere' atıfta bulunan Azizi, "Temel olarak, Zengezur Koridoru sahte bir koridor ve İran'ın askeri ve politik gücünü kullanmak için var gibi görünüyor. Bu koridoru oluşturma bahanesiyle bölgede İran'ın güzü azaltılacak.Bu tür yanılsamaların peşinde koşanları, bu tür kararların sonuçlarının kendileri için ağır ve maliyetli olacağı konusunda uyarıyoruz" cümlelerini kaydetti.

"HER TÜRLÜ JEOPOLİTİK DEĞİŞİKLİĞE CİDDİ KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi.

İran dini lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

Bu görüşmelerde birçok kez bölge ülkelerine koridor konusunun kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ettik. Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı ve dışişleri bakanlığından beklentimiz ülkenin ulusal güvenliği için de önemli bir konu olan Kafkasya'daki gelişmeleri ve koridor konusunu aktif bir diplomasi ile çözüme kavuşturmalarıdır. (HABER7)

ABD, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak üzere balistik füze göndermesi konusunda müttefiklerini uyardı

NE OLMUŞTU?

İran, 2022 sonbaharından bu yana Rusya'ya savaş alanında kullanması için Shahed insansız hava aracılarını tedarik ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Ukrayna'daki savaşında kullanmak üzere Rusya'ya kısa menzilli balistik füzeler gönderdiğine inandığını müttefiklerine bildirdi.

ABD'li iki yetkili tarafından verilen bilgide, İran'ın Rusya'ya kaç silahın teslim ettiği ya da transferlerin ne zaman gerçekleştiği konusunda herhangi bir ayrıntı almadı, ancak ABD istihbaratının bulgularını doğruladılar.

Beyaz Saray silah transferlerini doğrulamaktan kaçındı ancak İran'ın Rusya'ya desteğini derinleştirdiği yönündeki endişelerini yineledi.

Beyaz Saray, uzun süredir Tahran'ı Rusya'ya balistik füze transferi yapmaması konusunda uyarıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett yaptığı açıklamada, "İran'ın Rusya'ya herhangi şekilde balistik füze yollaması, İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşında desteğini dramatik biçimde artırdığını gösterir ve (bu durum) daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açar," dedi.

Savett, "Bu ortaklık Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekte ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine ve tüm dünyaya nasıl ulaştığını göstermektedir," ifadelerini kullandı.

İran, 2022 sonbaharından bu yana Rusya'ya savaş alanında kullanması için Shahed insansız hava aracılarını tedarik ediyor. Tahran ise teslimatların Ukrayna'da savaş başlamadan önce yapıldığını öne sürüyor.

Bu silahlar, verdileri hasar göz önünde bulundurulduğunda Tahran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yaptığı en önemli katkı olarak görülüyor.

ABD istihbaratının bulguları, Rusya'nın Donetsk bölgesinin doğusunda bir köyü daha ele geçirdiğini iddia ettiği sırada geldi.

Moscow Times'ın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Rus güçleri Pokrovsk'un yaklaşık 25 kilometre güneydoğusundaki Kalynove köyünü ele geçirdi.

Rus birliklerinin aylardır bu kilit lojistik merkeze doğru ilerlemesi, Ukrayna'nın geçen ay bölgedeki çocukların zorunlu tahliyesini emretmesine yol açmıştı.

Moskova, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik sınır ötesi operasyonunu geri püskürtmeye çalışırken Donetsk'te bir dizi köyü ele geçirdiğini iddia ediyor.

Rusya'da yerel seçimler

Cumartesi günü Kursk sakinleri yerel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Ruslar 25 bölgede valileri, ikisi ilhak edilen Kırım'da olmak üzere 13 bölgede yasama meclisi üyelerini ve çok sayıda yerel yetkiliyi seçecek.

Bir oy ver merkezinde bulunan Ekaterina Scherbakova, "Patlamalardan sonra, tüm bombalamalardan sonra, insansız hava araçlarından sonra, hepsini gördük, artık hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ve en önemlisi de insanlar oy vermeye gidiyor çünkü biz barış istiyoruz, Kursk bölgesinde barış ve huzur istiyoruz," dedi.

Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk'a başlattığı askeri operasyon, Kiev'in Batılı destekçilerini bile şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy geçen ay yaptığı açıklamada, harekatın amacının Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlemesini önlemek için Rusya içinde bir tampon bölge oluşturmak olduğunu söylemiş, ancak Rus topraklarını kalıcı olarak işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını vurgulamıştı.



Londra'da kamuya açık nadir bir etkinlikte konuşan İngiliz ve Amerikan dış istihbarat teşkilatlarının başkanları, saldırının savaşın anlatısını değiştirebilecek önemli bir başarı olduğunu söyledi.

MI6 şefi Richard Moore, "Ukraynalılar açısından oyunu bir şekilde değiştirmeye çalışmak tipik olarak cüretkar ve cesur bir hareket. Ve bence bu konudaki anlatıyı bir dereceye kadar değiştirdiler," dedi.

"Ukraynalılar gidip Kursk'u alarak savaşı gerçekten de sıradan Rusların evlerine getirdiler."

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ise, "Bu sadece Ukrayna'nın moralini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda Putin Rusya'sının ve ordusunun bazı zayıflıklarını da ortaya çıkardı" dedi.(euronews)