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Dünya Rusya ve Mısır arasında askeri iş birliği protokolü imzalandı
Dünya

Rusya ve Mısır arasında askeri iş birliği protokolü imzalandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin askeri iş birliği protokolü imzaladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 02:51:00 -
Rusya ve Mısır arasında askeri iş birliği protokolü imzalandı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiğini belirtti.

Ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede askeri iş birliği protokolü imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada Zeki'nin Rus mevkidaşına iki ülke arasındaki ortaklık ve iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut iş birliğini geliştirme arzusunda olduğu ve Mısır'ın Orta Doğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.

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