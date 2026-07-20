  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı! Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor! Gazze'de katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 73 bin 283'e yükseldi Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı Matador mu, Tangocular mı? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

Japon otomobil devi Honda, küresel otomobil politkasında köklü bir değişikliğe giderek elektrikli otomobili Prologue modelinin üretimine son veriyor.

#1
Foto - Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

Otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan talebin hızla değişmesi, dev üreticileri radikal kararlar almaya zorluyor. Honda, Amerika pazarındaki son seri üretim elektrikli modeli olan Prologue'un üretimini, 2026 model yılıyla birlikte tamamen durduracağını açıkladı.

#2
Foto - Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

Şirket, son 18 ayda kullanıcıların elektrikli araçlara yönelik taleplerinin önemli ölçüde azaldığını ve bu yüzden odağını yeniden hibrit modellere çevirdiğini bildirdi. Mevcut Prologue modellerinin satışları stok durumuna bağlı olarak 2027 yılı boyunca devam edecek ve bayiler servis, parça ile garanti desteği sunmayı sürdürecek.

#3
Foto - Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

ABD PAZARINDA ELEKTRİKLİ MODEL KALMADI Prologue modelinin de üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Honda'nın en büyük pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç elektrikli aracı kalmadı. Şirket, daha önce de GM altyapısına sahip Acura ZDX modelinin fişini çekmiş ve üretime geçmeyi planladığı bazı fütüristik elektrikli projelerini iptal etmişti.

#4
Foto - Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

Acura RSX crossover projesinin yanı sıra fuarlarda sergilenen fütüristik "0 SUV" ve "0 Sedan" konseptleri de bayilere ulaşamadan rafa kaldırıldı. ABD genelinde uygulanan 7 bin 500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesi de bu iptal kararlarında büyük rol oynadı. Gelecek stratejisini tamamen hibrit ve yüksek verimli içten yanmalı motorlar üzerine kuran Honda, bu alana devasa bir bütçe ayırdı. Japon üretici, yeni nesil hibrit modellerini pazara sunmak amacıyla yaklaşık 28 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Yalan makinesine cevap! Selman Öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi
Gündem

Yalan makinesine cevap! Selman Öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi

Hukukçu Selman Öğüt, canlı yayında asılsız iddialarla algı operasyonuna girişen sunucu Ece Üner’in argümanlarını tek tek çürüterek adeta ağz..
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!
Yerel

Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevli olan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., soka..
Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü
Spor

Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki fırtına, Dünya Kupası'nda finale hazırlanan İspanya ve Arjantin'in antrenman yapmasına e..
Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi
Dünya

Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi. Askeri araçlara ins..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23