Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!

ABD PAZARINDA ELEKTRİKLİ MODEL KALMADI Prologue modelinin de üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Honda'nın en büyük pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç elektrikli aracı kalmadı. Şirket, daha önce de GM altyapısına sahip Acura ZDX modelinin fişini çekmiş ve üretime geçmeyi planladığı bazı fütüristik elektrikli projelerini iptal etmişti.