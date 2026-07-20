Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor!
Japon otomobil devi Honda, küresel otomobil politkasında köklü bir değişikliğe giderek elektrikli otomobili Prologue modelinin üretimine son veriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japon otomobil devi Honda, küresel otomobil politkasında köklü bir değişikliğe giderek elektrikli otomobili Prologue modelinin üretimine son veriyor.
Otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan talebin hızla değişmesi, dev üreticileri radikal kararlar almaya zorluyor. Honda, Amerika pazarındaki son seri üretim elektrikli modeli olan Prologue'un üretimini, 2026 model yılıyla birlikte tamamen durduracağını açıkladı.
Şirket, son 18 ayda kullanıcıların elektrikli araçlara yönelik taleplerinin önemli ölçüde azaldığını ve bu yüzden odağını yeniden hibrit modellere çevirdiğini bildirdi. Mevcut Prologue modellerinin satışları stok durumuna bağlı olarak 2027 yılı boyunca devam edecek ve bayiler servis, parça ile garanti desteği sunmayı sürdürecek.
ABD PAZARINDA ELEKTRİKLİ MODEL KALMADI Prologue modelinin de üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Honda'nın en büyük pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç elektrikli aracı kalmadı. Şirket, daha önce de GM altyapısına sahip Acura ZDX modelinin fişini çekmiş ve üretime geçmeyi planladığı bazı fütüristik elektrikli projelerini iptal etmişti.
Acura RSX crossover projesinin yanı sıra fuarlarda sergilenen fütüristik "0 SUV" ve "0 Sedan" konseptleri de bayilere ulaşamadan rafa kaldırıldı. ABD genelinde uygulanan 7 bin 500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesi de bu iptal kararlarında büyük rol oynadı. Gelecek stratejisini tamamen hibrit ve yüksek verimli içten yanmalı motorlar üzerine kuran Honda, bu alana devasa bir bütçe ayırdı. Japon üretici, yeni nesil hibrit modellerini pazara sunmak amacıyla yaklaşık 28 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu.
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