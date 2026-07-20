Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

"Siyasetimizin Temeli Halkımızın İçinde Olmaktır" Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, masa başında değil, sürekli sahada ve milletin yanında bir siyaset yürüttüklerini vurguladı. Subaşıoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızın özünde halkımızla iç içe olmak, onların dertleriyle dertlenip sevinçlerine ortak olmak yatıyor. Bu doğrultuda her hafta mutlaka bir pazarımızı ziyaret ediyor; esnafımızla, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İl ve ilçe yönetimlerimizle Merkezefendi’de, Pamukkale’de ve diğer ilçelerimizdeki pazaryerlerine mutlaka ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği teveccüh ve samimiyet, çalışma azmimizi daha da artırıyor" dedi.