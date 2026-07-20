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Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

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Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelinde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında her hafta düzenli olarak semt pazarları başta olmak üzere esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor.

#1
Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelinde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında her hafta düzenli olarak semt pazarları başta olmak üzere esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Subaşıoğlu, halkın taleplerini yerinde dinleyerek partisinin hizmet vizyonunu aktarıyor.

#2
Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il ve ilçe genelinde pazaryerleri başta olmak üzere, esnafı ziyaret ediyor, hemşerileriyle bir araya gelerek, talepleri ve önerileri dinliyor. Düzenli olarak her hafta pazaryerlerini ziyaret eden Başkan Subaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettikleri bölgelerde sadece esnafın değil, alışverişe çıkan vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

#3
Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

"Siyaset anlayışının temeli" Ziyaretlerinde esnafa hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla yakından ilgilenen İl Başkanı Subaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da Denizlilere iletiyor. Halkın içinde olmanın siyaset anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirten Subaşıoğlu, Denizli’de vatandaşın nabzını tutarak taleplere hızlı çözümler üretmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

#4
Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

"Siyasetimizin Temeli Halkımızın İçinde Olmaktır" Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, masa başında değil, sürekli sahada ve milletin yanında bir siyaset yürüttüklerini vurguladı. Subaşıoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızın özünde halkımızla iç içe olmak, onların dertleriyle dertlenip sevinçlerine ortak olmak yatıyor. Bu doğrultuda her hafta mutlaka bir pazarımızı ziyaret ediyor; esnafımızla, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İl ve ilçe yönetimlerimizle Merkezefendi’de, Pamukkale’de ve diğer ilçelerimizdeki pazaryerlerine mutlaka ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği teveccüh ve samimiyet, çalışma azmimizi daha da artırıyor" dedi.

#5
Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

"Denizli’miz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, açıklamalarını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiğimiz hemşehrilerimize, AK Parti’mizin ülkemize ve Denizli’mize kazandırdığı dev hizmetleri anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ekonomi İşleri Başkanımız Nihat Zeybekci ve milletvekillerimizle birlikte, hizmet destanlarımızı ilk günkü aşkla sürdürecek, Denizli’miz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde sürdürdü.

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Foto - Denizli sokaklarında AK Parti rüzgarı esiyor! Esnaf ziyaretleri ve çözüm odaklı istişareler sürüyor

Vatandaşlarımız memnuniyet duyuyor Başkan Subaşıoğlu, saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Pazar esnafımız ve alışverişe gelen hemşehrilerimiz, gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerden duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Bizler de vatandaşlarımızla kucaklaşmaktan, onlarla bir arada olmaktan ve dertleşmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Halkımızın bu samimi sevgisi ve desteği, Denizli’ye hizmet yolunda en büyük motivasyon kaynağımızdır."

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