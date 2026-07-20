  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı! Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor! Gazze'de katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 73 bin 283'e yükseldi Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı Matador mu, Tangocular mı? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Hayat-Aktüel
24
Yeniakit Publisher
İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

ABD merkezli bir araştırmada boşanmanın en çok görüldüğü meslek grupları belli oldu. İşte boşanmanın en çok görüldüğü meslekler...

1
#1
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

BOŞANMA NEDENLERİNİ AÇIKLADILAR Boşanma nedeni olarak iş koşullarının sektör kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanlar, benzer hasta gruplarına hizmet ederken bile, çok farklı çalışma saatleri, özerklik düzeyleri, eğitim gereksinimleri ve iş yeri baskılarıyla karşılaşabiliyor.

#2
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

EN ÇOK VE EN AZ BOŞANMANIN YAŞANDIĞI MESLEKLER BELLİ OLDU Hiçbir meslek evliliğin başarılı olup olmayacağını belirlemese de, çalışma saatleri, stres seviyeleri, eğitim düzeyi ve iş özerkliği gibi faktörlerin boşanma sonuçlarıyla belirgin şekilde farklılaştığı görülüyor.

#3
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ MESLEKLER!

#4
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

20) GÜVENLİK VE KUMARHANE GÖZETMENLİĞİ

#5
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

19) ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ OPERATÖRLERİ

#6
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

18) OKUL SERVİS GÖZETMENLERİ

#7
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

17) HAYVAN KONTROL GÖREVLİLERİ

#8
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

16) EVDE SAĞLIK BAKIM PERSONELİ

#9
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

15) KARŞILAMA GÖREVLİLERİ

#10
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

14) METAL FIRIN OPERATÖRLERİ

#11
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

13) TEKSTİL PRES OPERATÖRLERİ

#12
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

12) BARMENLER

#13
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

11) KUMARHANE ÇALIŞANLARI

#14
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

10) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

#15
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

9) PSİKİYATRİ / DESTEK PERSONELİ

#16
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

8) AMBULANS ŞOFÖRLERİ VE GÖREVLİLERİ

#17
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

7) CEZAEVİ AMİRLERİ

#18
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

6) BAKIM HİZMETLERİ AMİRLERİ

#19
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

5) BASKI MAKİNESİ OPERATÖRLERİ

#20
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

4) OTOBÜS ŞOFÖRLERİ

#21
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

3) MASAJ TERAPİSTLERİ

#22
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

2) TELE PAZARLAMA ÇALIŞANLARI

#23
Foto - İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

1) DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLARI/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama

İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "A..
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
Başakşehir'de 17 günlük denetimde 12,7 milyon lira ceza kesildi
Aktüel

Başakşehir'de 17 günlük denetimde 12,7 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir'de 1-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 911 araç ko..
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
Fırat Nehri'nde can pazarı!
Yerel

Fırat Nehri'nde can pazarı!

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri kenarına hafta sonunu değerlendirmek için piknik yapmaya giden vatandaşlar, Atatürk Bara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23