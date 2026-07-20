İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!
ABD merkezli bir araştırmada boşanmanın en çok görüldüğü meslek grupları belli oldu. İşte boşanmanın en çok görüldüğü meslekler...
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ABD merkezli bir araştırmada boşanmanın en çok görüldüğü meslek grupları belli oldu. İşte boşanmanın en çok görüldüğü meslekler...
BOŞANMA NEDENLERİNİ AÇIKLADILAR Boşanma nedeni olarak iş koşullarının sektör kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanlar, benzer hasta gruplarına hizmet ederken bile, çok farklı çalışma saatleri, özerklik düzeyleri, eğitim gereksinimleri ve iş yeri baskılarıyla karşılaşabiliyor.
EN ÇOK VE EN AZ BOŞANMANIN YAŞANDIĞI MESLEKLER BELLİ OLDU Hiçbir meslek evliliğin başarılı olup olmayacağını belirlemese de, çalışma saatleri, stres seviyeleri, eğitim düzeyi ve iş özerkliği gibi faktörlerin boşanma sonuçlarıyla belirgin şekilde farklılaştığı görülüyor.
İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ MESLEKLER!
20) GÜVENLİK VE KUMARHANE GÖZETMENLİĞİ
19) ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ OPERATÖRLERİ
18) OKUL SERVİS GÖZETMENLERİ
17) HAYVAN KONTROL GÖREVLİLERİ
16) EVDE SAĞLIK BAKIM PERSONELİ
15) KARŞILAMA GÖREVLİLERİ
14) METAL FIRIN OPERATÖRLERİ
13) TEKSTİL PRES OPERATÖRLERİ
12) BARMENLER
11) KUMARHANE ÇALIŞANLARI
10) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
9) PSİKİYATRİ / DESTEK PERSONELİ
8) AMBULANS ŞOFÖRLERİ VE GÖREVLİLERİ
7) CEZAEVİ AMİRLERİ
6) BAKIM HİZMETLERİ AMİRLERİ
5) BASKI MAKİNESİ OPERATÖRLERİ
4) OTOBÜS ŞOFÖRLERİ
3) MASAJ TERAPİSTLERİ
2) TELE PAZARLAMA ÇALIŞANLARI
1) DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLARI/ derleyen: haber7
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