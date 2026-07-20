İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı!

EN ÇOK VE EN AZ BOŞANMANIN YAŞANDIĞI MESLEKLER BELLİ OLDU Hiçbir meslek evliliğin başarılı olup olmayacağını belirlemese de, çalışma saatleri, stres seviyeleri, eğitim düzeyi ve iş özerkliği gibi faktörlerin boşanma sonuçlarıyla belirgin şekilde farklılaştığı görülüyor.