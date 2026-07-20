İzmir’e dev yatırım! Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi yapılacak

Bakan Yumaklı İzmir'de yapılacak Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'ye ilişkin paylaşım yaptı.

Dikili'de hayata geçirilecek Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönemin başlayacağını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Modern teknoloji, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi dev bir tesiste buluşturuyoruz. 3 milyon metrekare entegre üretim ve sanayi alanı, doğayla dost jeotermal ve güneş enerjisi kullanımı, yıllık 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi ve 3 bin 500 kişiye istihdam. Üreten, çevreyi koruyan ve ülkemize değer katan projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz."

Paylaşımda yer alan videoda, yenilenebilir enerjiyle ısıtılacak yüksek teknolojili tesislerde, yüzde 75'ini kadınların oluşturacağı yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam sağlanacağı da ifade edildi.