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Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

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Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli Sivan dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle yürütülen zorlu üretim sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.

#1
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesindeki köy ve mezralarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesaide üreticiler, ağaçlara çıkarak dutları silkeliyor.

#2
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

En az 4 kişi tarafından tutulan örtülerde toplanan dutlar, yaprak ve saplarından ayıklanıyor. Araçların ulaşamadığı bazı bahçelerde toplanan dutlar, sepetlere doldurularak atlarla köye getiriliyor.

#3
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Ardından bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatılan dutlar birkaç kez süzülerek şırası çıkarılıyor.

#4
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Yeniden kaynatılan şıra, tepsilere alındıktan sonra yaklaşık 7 gün güneşte bekletiliyor ve doğal yöntemlerle kıvamını alarak pekmeze dönüşüyor.

#5
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Yaz sıcaklığının yaklaşık 38 dereceyi bulduğu bölgede üreticiler, odun ateşinin sıcaklığına rağmen üretimi sürdürüyor.

#6
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

.Sivan dut pekmezi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

#7
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Döşekkaya köyünün Güllüce mezrasında yaklaşık 30 yıldır dut pekmezi hazırlayan Mehmet Keleş, AA muhabirine, pekmez üretiminin ailelerinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

#8
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Bu mesleğin dedelerinden miras kaldığını belirten Keleş, sabahın erken saatlerinde ağaçlara çıktıklarını anlattı.

#9
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Ağaçlara çıkmanın büyük dikkat ve tecrübe gerektirdiğini dile getiren Keleş, "Bu işi yapmak kolay değil. Ağaca çıkıp dut silkelemek ayrı bir maharet istiyor.

#10
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Bugüne kadar çok tehlike atlattık. Bütün zorluklara rağmen bu geleneği yaşatıyoruz. Dedelerimizden bize geldiği gibi biz de çocuklarımıza aktaracağız." diye konuştu.

#11
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

55 yaşındaki Fatma Keleş ise üretim sürecinin büyük emek istediğini anlattı. Pekmez yapımının birçok aşamadan oluştuğunu anlatan Keleş, "Pekmez işi çok zordur.

#12
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Silkelenmesi, kaynatılması, süzülmesi, tekrar kaynatılması derken günler sürüyor. Hava zaten çok sıcak, bir de ateşin sıcaklığı eklenince çalışmak daha da zor oluyor." dedi.

#13
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Ürettikleri pekmezin talep gördüğünü dile getiren Keleş, "Sivan dut pekmezimizi Bingöl'e, Diyarbakır'a gönderiyoruz. Bizden alıp Almanya'ya götürenler de oluyor.

#14
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

İnsanlar çok beğeniyor. Sağlığa çok yararlı. Her sabah içiyorum." ifadelerini kullandı.

#15
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Üretime destek veren Salih Aktekin de pekmez üretiminin imece usulüyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Aktekin, şunları aktardı: "Burada herkes birbirine yardım ediyor.

#16
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Bir kişinin bile desteği önemli. Bazı yerlerde dutlar yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bahçelerden atlarla getiriliyor.

#17
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Erkekler ağaçlara çıkıp dut silkelerken kadınlar kazan başında büyük emek veriyor.

#18
Foto - Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu

Pekmez tamamen katkısız üretiliyor. Güneşte bekledikçe asıl kıvamını ve lezzetini alıyor. Tescilli bu ürün hem bölgenin önemli değerlerinden biri hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor."

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