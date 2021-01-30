  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı
Ekonomi

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı

Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzincan Tren Garı'na giriş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:50:00 -
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı

Ankara'dan 29 Ocak Cuma günü törenle uğurlanan ve Rusya ile Çin'e gidecek ihracat trenleri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda 30 dakika mola verdi.

Tren, molanın ardından Erzurum istikametine doğru yola çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek tren, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine götürülüyor.

Ankara Tren Garı'ndan aynı anda hareket eden ikinci trende ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içerisinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı
Gündem

Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı

Karabağ savaşı öncesi Ermenilerle işbirliği yaptığını ortaya çıkardığı Azeri eski Genelkurmay Başkanı Sadıkov’a el çektiren Türkiye, Bakü’nü..
Putin'den Yunanistan'a büyük şok! Reddetti
Dünya

Putin'den Yunanistan'a büyük şok! Reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yunanistan’da 25 Mart törenlerine katılma davetine olumsuz yanıtı Yunanistan’da şok etkisine ve hayal..
Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!
Gündem

Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutlar üzerinde nefes kesen görüntülerini paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay