Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçakları harekete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri’ne ait bombardıman uçaklarıyla ortaklaşa bir devriye uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya’ya ait 2 "Tupolev Tu-95" tipi bombardıman uçağının, Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi ve Çin Denizi üzerinde devriye uçuşu yapıldığını ifade etti.

Açıklamada, uçuşun niteliği ile ilgili bilgilere yer verilerek, “Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.

Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik ortak devriyesinin hiçbir ülkeyi hedef alarak yapılmadığını belirtilerek, bu uçuşun bu yıl yapılan ikinci uçuş olduğunu hatırlattı.