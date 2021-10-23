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Dünya Rusya ve Çin'den Pasifik Okyanusu hamlesi
Dünya

Rusya ve Çin'den Pasifik Okyanusu hamlesi

Çin ve Rusya, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez ortak devriyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 21:09:00 -
Rusya ve Çin'den Pasifik Okyanusu hamlesi

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Devriyenin amacı "Rusya ve Çin'in bayraklarının gösterilmesi" ve "Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi" olarak açıklandı.

Devriye ile her iki devletin denizcilik ekonomik faaliyet alanlarının savunulmasının hedeflendiği de vurgulandı.

Bir hafta süren devriyeyi 10 Rus ve 5 Çin gemisinden oluşan filonun gerçekleştirdiği belirtildi.

Japonya’nın kuzeyinden de geçen filo taktiksel manevralar ve tatbikatlar düzenledi.

 

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