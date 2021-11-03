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Dünya Rusya ve Çin'den BMGK'ye Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi
Dünya

Rusya ve Çin'den BMGK'ye Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların insani durumu etkilediği gerekçesiyle hafifletilmesi teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:15:00 -
Rusya ve Çin'den BMGK'ye Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi

İki ülke, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için BMGK'ye bir tasarı sundu.

 Kuzey Kore'de "sivil halkı ve insani durumu etkileyen" yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılıyor.

Tasarıda, Kuzey Kore'nin deniz ürünleri ve tekstil ihracatına yönelik yasak ile rafine petrol ithalatına ilişkin sınırlamaların kaldırılması isteniyor.

BMGK'de bir karar tasarısının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana da daha önce ülkede kıtlık riski nedeniyle bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

 

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