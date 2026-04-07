  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu dönemde emekli olanlara maaş farkı ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı! İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi Adalet Bakanı Gürlek duyurdu… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı! Yılmaz Özdil’den İmamoğlu göndermeli veda: Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim! İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi Pezeşkiyan: Vatanım için canım feda Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle! Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı! Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz
Dünya Rusya ve Çin'den ABD'ye veto
Dünya

Rusya ve Çin'den ABD'ye veto

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya ve Çin'den ABD'ye veto

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla gerilimin tırmandığı Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü için BMGK'ye sunulan karar tasarısı Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi.

Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.

Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

 

ABD'den tepki

Fox News haberine göre ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, oturumda yaptığı konuşmada, karar taslağının veto edilmesine tepki gösterdi.

Waltz, "Hürmüz Boğazı, herhangi bir devlet tarafından rehin alınamayacak, boğulamayacak, silah haline getirilemeyecek kadar dünya için hayati önem taşıyor." dedi.

Vetonun, ABD'nin İran'a karşı "askeri saldırılarını kısıtlamadığını" ileri süren Waltz, "Bahreyn ve bölgeden gelen talebin mantıksız olmadığını" belirtti.

Waltz, "Rusya ve Çin'in İran'da daha iyi ortaklar seçebileceğini belirtmek isterim, (bu ülkeler ABD'nin) Körfez müttefikleriyle birlikte durmayı seçebilirlerdi." ifadesini kullandı.

 

İran’ın Hürmüz Boğazı'nı "rehin aldığını" kaydeden Waltz, "(İran) Dünya ekonomisini de rehin almaya çalışıyor. Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

ABD Hürmüz’e saplandı!
ABD Hürmüz’e saplandı!

Dünya

ABD Hürmüz’e saplandı!

ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!
ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

Yerel

ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj
ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj

Dünya

ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj

ABD'den nükleer silah açıklaması: İran savaşında...
ABD'den nükleer silah açıklaması: İran savaşında...

Dünya

ABD'den nükleer silah açıklaması: İran savaşında...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Ulan sanki kendisi BMGK kararı takarda utanmadan birde BMGK ya tasarı veriyor.

Orhan

Abd yi ve israili kimse sevmiyor bütün dünya anladı ve biliyor bir tek kendileri bilmiyor birileri söylesin bir zahmet bunlara
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23