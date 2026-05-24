  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..! CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok Yolsuz Ekrem'den sokak provokasyonu! Cezaevinden vatandaşı galeyana getiriyor! Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz ama…" Geri adım atmayacağız Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek Yetkisiz yönetim bayramlarını zehir etti! CHP genel merkezinde emekçiler mağdur Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum... ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış
Gündem AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!
Gündem

AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve taraftarlarının Meclis önünde sergilediği tutuma adeta ateş püskürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.

 

Büyükgümüş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li. Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor. Kendi içlerindeki kurultay kavgası da koltuk mücadelesi de bizim ve milletimizin gündeminde değildir. Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın."

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

AK Parti’nin eski MKYK üyesi hayatını kaybetti
AK Parti’nin eski MKYK üyesi hayatını kaybetti

Gündem

AK Parti’nin eski MKYK üyesi hayatını kaybetti

AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!
AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!

Gündem

AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Normal tabi

Ikinci parti olmanın sancıları bunlar.

Vay vay

Chp Yıllardır, onlarca yüz kızartıcı eylemlerine ve davranıslarina rağmen nasıl hala ikinci parti çok şaşırtıcı bir durum,afrikada bile böylelerine oy veripte 2.nci veya 3.ncü parti yapmazlar.yıllardır uyuyan kitleye sahip olmak çok büyük başarı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23