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Teknoloji Rusya ve Almanya'nın ardından şimdi de onlar: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız
Teknoloji

Rusya ve Almanya'nın ardından şimdi de onlar: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna tarafından Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı kullanılması Almanya ve Rusya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:50:00 -
Rusya ve Almanya'nın ardından şimdi de onlar: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Euronews'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

"TB2 SİHA'sının kullanılmasından rahatsızız"

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Görüntüleri yayınlamıştı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

Almanya: Bu bölgede İHA kullanma yetkisi sadece AGİT'e ait

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmişti.

Bild gazetesine konuşan Sözcü, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti. Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara "gerilimi yatıştırma" çağrısında da bulunmuştu.

 

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