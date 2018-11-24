0553 313 94 23

Rusya ve ABD Ay'da karşı karşıya geldi

Rusya Uzay Ajansı, 'Ay projesi'nin, Amerka Birleşik Devletleri'nin Ay'a gidip gitmediğini doğrulamak için planlandığını açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:01
Rusya ve ABD Ay'da karşı karşıya geldi

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Direktörü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın planlanan Ay görevinin, ABD'nin Ay'a gerçekten gidip gitmediğini doğrulayacağını duyurdu.

Rogozin bu açıklamayı espirili bir dille yaptı.

Rusya'da NASA'nın ilk olarak 50 yıl önce gerçekleştirdiği Ay görevi hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.

Sovyetler Birliği, 1970'li yılların ortasında dört başarısız roket denemesinin ardından Ay görevini sonlandırmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:01
  1. NASA
  2. Rusya
  3. ABD
  4. Ay
  5. Dmitry Rogozin
  6. Twitter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Batman belediye başkan adayı kim oldu?
    1. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    2. Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus..
    3. Cafer Özdemir kimdir?
    4. MEB'in genel müdür atadığı Burcu..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Gelincik hikayesi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel..
    8. Minibüs direğe çarptı:2 kişi araçta..
    9. Şener, Kılıçdaroğlu’na Abdullah Gül’ün..
    10. Adıyaman AK Parti belediye başkan..
    11. Süleyman Kılıç kimdir?
    12. Süleyman Kılıç kimdir?
    13. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    14. Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast
    15. Anadolu kadın giyim kuşamı
    16. Eşinden boşandı, şehir turu atarak..
    17. Ünlü ilahiyatçı, Erdoğan'a seslendi!..
    18. "Türkiye hayati önem taşıyan yüzlerce..
    19. Erdoğan: "Kibir, büyüklük taslama,..
    20. "Kudüs en zor dönemlerini yaşıyor"
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!