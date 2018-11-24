Rusya ve ABD Ay'da karşı karşıya geldi
Rusya Uzay Ajansı, 'Ay projesi'nin, Amerka Birleşik Devletleri'nin Ay'a gidip gitmediğini doğrulamak için planlandığını açıkladı.24 Kasım 2018 Cumartesi 15:01
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Direktörü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın planlanan Ay görevinin, ABD'nin Ay'a gerçekten gidip gitmediğini doğrulayacağını duyurdu.
Rogozin bu açıklamayı espirili bir dille yaptı.
Rusya'da NASA'nın ilk olarak 50 yıl önce gerçekleştirdiği Ay görevi hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.
Sovyetler Birliği, 1970'li yılların ortasında dört başarısız roket denemesinin ardından Ay görevini sonlandırmıştı.
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