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Teknoloji Rusya ürettiği insansı robotları AVM’lerde çalıştıracak
Teknoloji

Rusya ürettiği insansı robotları AVM’lerde çalıştıracak

Rusya’nın Perm kentinde kurulan Promobot şirketi hareketli kollara sahip ve sohbet edebilen hiper gerçekçi insansı robotunu tanıttı. Bu robotların alışveriş merkezlerinde ve müzelerde çalışacağı belirtildi. Şirketin robotlarında ayrıca silikon deri ve yeni hiper gerçekçi gözlerin üretimi için yeni bir teknoloji kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 16:48:14 - 2022-01-12 16:48:14
Rusya ürettiği insansı robotları AVM’lerde çalıştıracak

Rus basınının aktardığına göre, Promobot şirketinin tanıttığı hiper gerçekçi robot Robo-C-2 yakında alışveriş merkezleri, çok fonksiyonlu merkezler ve müzelerde görev yapacak.

Şirketin Geliştirme Müdürü Oleg Kivokurtsev, “Robot elleriyle 1 kilograma kadar yük taşıyabiliyor, bir şey tutabiliyor, yön gösterebiliyor, tokalaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kivokurtsev’e göre özel bir yazılım yardımıyla robotlar için üç tür çalışma modu geliştirildi. Böylelikle robot iletişim kurarken temel hareketleri yapabiliyor, kullanıcının komutlarına göre ve geliştiricinin komutlarına göre hareket edebiliyor.

Robo-C-2’nin ayrıca birçok mimiği taklit edebildiği, böylelikle duyguları ifade etmek konusunda daha başarılı olabildiği kaydedildi.
Şirketin robotlarında ayrıca silikon deri ve yeni hiper gerçekçi gözlerin üretimi için yeni bir teknoloji kullanılacak.

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