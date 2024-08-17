Rusya, Ukrayna’yı durdurmak için 140 bin TL maaş verecek! Kursk’a hendek kazacak işçi aranıyor

TAHSİN HAN

Amerika ve Avrupa destekli Ukrayna, Rus sınır bölgesi Kursk’ta ilerleyişini sürdürürken Rus firmalar cephede hendek kazacak kişiler bulmak için iş ilanı açtı. İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Rusya servisinin aktardığına göre ilanlarda, ikinci bir savunma hattı oluşturulması amacıyla hendek kazma ve korugan inşa etme gibi işlerde çalışacak kişiler aranıyor.

Aylık 140 bin TL

Moskova ve St. Petersburg’dan firmaların açtığı ilanlarda deneyim şartı aranmazken, işçilere ayda 150 bin ila 370 bin Rus Rublesi (yaklaşık 57 bin ila 140 bin 700 TL) ödeneceği bildiriliyor. Amerika merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü’nün incelediği uydu görüntülerine göre Rusya, Ukrayna cephesinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir savunma hattı inşa ediyor.

2. Dünya savaşından sonra ilk

BBC’nin aktardığına göre Ukrayna’nın 6 Ağustos’ta başlattığı Kursk operasyonu “II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yabancı bir ordu tarafından Rusya’ya yapılan en büyük saldırı” niteliğini taşıyor.

Ukrayna, müzakere için Kursk'u işgal etmiş

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Kursk saldırısının amacının Rusya’nın Ukrayna’nın şartlarını müzakere etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Podolyak, “Ukrayna Rusya’yı işgal etmekle ilgilenmiyor. Bu saldırı sadece bölgesel. Fakat eğer potansiyel müzakerelerden bahsediyorsak, Rusya’yı kendi şartlarımızda karşıdaki masaya oturtmamız için bu gerekli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna Rusya’yı işgal edebileceğini gösteriyor. Bu toprakları ele geçirmemiz ‘kanıtlanmış, etkili bir baskı aracı’ olacaktır. Kursk bölgesinde ordunun nasıl olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bu süreç, Rusya’yı adil bir müzakereye girmeye ikna etmek için objektif olarak kullanılıyor” diye konuştu.

Podolyak, saldırının Rus kamuoyunu da etkileyeceğini belirterek, “Çünkü Ruslar açıkça korkmuşlar. Onlar Ukrayna kuvvetlerinin Rusya topraklarına girme yeteneği karşısında şok oldular. Rusların psikolojik durumundaki olumsuz değişiklikler nüfus, müzakerelerin başlatılması için başka bir argüman olacak” diyerek, eşit şartlarda bir müzakere yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

82 yerleşimi aldılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki günkü açıklamasında harekatın başarıyla devam ettiğini ve Kursk Oblastı’ndaki Suca şehrini ele geçirdiklerini savunmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski de 82 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etmişti. 1150 kilometrekarelik bir alanı kontrol ettiklerini öne süren Sırski, burada bir askeri komuta ofisinin kurulduğunu da bildirmişti.

Kiev güçleri Kursk harekatına devam ederken, Rusya da doğu cephesindeki ilerleyişini sürdürüyor.